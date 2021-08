Bianca Guaccero "stuzzica" l'ex fidanzato via social

E' bastato uno scambio di battute su Instagram per riaccendere il gossip su un presunto ritorno di fiamma, ma tutto lascia pensare che tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola ci sia solo un'ottima amicizia. A mettere in "allerta" i fan della (ex) coppia a proposito di un papabile riavvicinamento sono stati alcuni commenti pubblicati dai diretti interessati su Instagram.

Nei giorni scorsi, infatti, Bianca ha condiviso uno scatto della figlia Alice (avuta da un altro ex compagno, il regista Dario Acocella) e, a stretto giro, è arrivato il commento di Nicola: "Chi è quel signore?", ha scritto l'ex calciatore, "Sei geloso?", la risposta di Bianca. Una corrispondenza che ha fatto ipotizzare un nuovo inizio tra i due, ma la realtà è che il rapporto è quello di grande complicità sin da quando i due si sono lasciati.

Il rapporto tra Bianca Guaccero e l'ex Nicola Ventola

Già in passato si era parlato di un ritorno per Bianca e Nicola. Nell'estate del 2019, in particolare, la conduttrice e il campione sportivo erano stati immortalati insieme durante una vacanza in Puglia, a ben 18 anni dalla fine della loro relazione durata cinque anni. Arrivò presto la smentita di Guaccero, allora reduce dalla rottura con Acocella: "Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. E' una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre". Proprio alcune settimane fa, poi, in occasione di una delle ultime puntata di Detto Fatto, il factual show condotto dalla showgirl pugliese su Rai Due, l'attaccante era intervenuto telefonicamente per omaggiare l'ex: "Bianca è speciale, lo sarà sempre".