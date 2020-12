Bianca Guaccero si mostra con la figlia Alice sui social: "Sei l'amore" (FOTO)

Professionista poliedrica, capace di coniugare conduzione, canto e recitazione, ma soprattutto mamma. Bianca Guaccero, 39 anni, è madre orgogliosa della piccola Alice, avuta cinque anni fa dal produttore Dario Acocella, e su Instagram condivide uno scatto di un abbraccio rincuorante. Un rapporto, il loro, capace di cancellare tutte le polemiche che hanno travolto la conduttrice in queste settimane, a seguito della bufera mediatica sollevata su Detto Fatto.

Bianca Guaccero con la figlia Alice sui social

Nella foto condivisa tra le Instagram Stories, mamma e figlia sono a casa e si stampano un tenero bacio sulla bocca. "Love is...", è la didascalia a corredo, mentre nello scatto entrambe indossano maglioni in perfetto stile natalizio, in vista di Feste all'insegna degli affetti più cari.

Bianca Guaccero e il rapporto con la figlia

Alice è figlia di Dario, regista e sceneggiatore a cui Bianca è stata legata per quattro anni. "Con lei sono felice di ritornare anche bambina - ha raccontato la presentatrice a Today a proposito della maternità - Ci gioco molto, ma parliamo anche tanto. La sera nel letto ci facciamo delle grandissime chiacchierate, mi racconta cosa ha fatto a scuola, mi chiede perché una bambina si è comportata in quel modo o in un altro. Le dico sempre quello che penso, la verità, magari con un linguaggio più morbido".

Mamma single, Guaccero è in cerca dell'amore. Poco tempo fa il gossip la voleva di nuovo accanto all’ex Nicola Ventola, ma tutto è stato derubricato a semplice pettegolezzo. "Capirò di aver trovato l'amore, quando non mi sentirò più sola - ha scritto di recente sempre su Instagram - Anche se sola ce la faccio. Che poi non è vero che ce la faccio sempre". Una ammissione di fragilità che termina in un abbraccio con la sua piccolina.

Le polemiche su Detto Fatto

Bianca Guaccero si lascia così alle spalle la tempesta delle utime settimane. Com'è noto, infatti, il suo factual show in onda su Rai Due è finito nel mirino delle polemiche a causa di un tutorial su "come fare la spesa sui tacchi" definito da più parti sessista (e arrivato ad occupare persino le pagine di siti stranieri come il The Guardian). "Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento, la donna", ha spiegato lei scusandosi. "Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto. Cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo... ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra".