Bianca Guaccero e il flirt segreto con il famoso vip svelato in diretta tv

Nessuna novità sentimentale nella vita di Bianca Guaccero, da tempo serenamente single e tutta dedita alla sua Alice, la bambina nata cinque anni fa dalla storia d’amore poi finita con il produttore Dario Acocella. Spesso il gossip ha indugiato sulla vita della conduttrice di ‘Detto Fatto’, e se il tempo ha confermato che effettivamente, almeno fino ad ora, nessun uomo le ha fatto battere di nuovo il cuore, piccoli indizi su flirt segreti arrivanoi adesso per attirare l’attenzione su un passato del tutto sconosciuto.

Nel corso della puntata odierna del programma di Rai2, infatti, è stato svelato un piccolo dettaglio sulla sfera privata di Bianca Guaccero che avrebbe avuto un incontro molto ravvicinato con un attore oggi molto famoso.

Il flirt segreto di Bianca Guaccero: “È un attore famosissimo”

La rivelazione sul flirt segreto di Bianca Guaccero è arrivata in diretta durante la puntata di ‘Detto Fatto’ di lunedì 22 marzo. “L’anno scorso mi ha detto ‘io sono stata baciata da un attore che era sconosciuto e ora è famosissimo”, ha raccontato Jonathan Kashanian riferendosi alla conduttrice che, superato il momento di imbarazzo, ha aggiunto un dettaglio fonte di molta curiosità. “Oggi è un attore famoso in tutto il mondo, allora non lo era, per me era solo un gran bonazzo… Vi dico solo che ha le mie stesse iniziali”, ha affermato scatenando i social.

Bianca Guaccero, dunque, “B.G.” è l’indizio… Aperto il totonome sul fortunato.