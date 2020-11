Bianca Guaccero e il 'filarino' mancato con Raoul Bova perché "era già sposato"

Impossibile dimenticare la prima volta, soprattutto con Raoul Bova. Sul set, si intende. Bianca Guaccero ricorda il suo esordio da attrice, proprio accanto all'amatissimo sex symbol: "L'ho conosciuto sul set di Terra Bruciata - racconta in un'intervista a Oggi - Aveva 27 anni, io 17. Appena l'ho visto sono rimasta stordita da tanta bellezza. Ma Raoul è un timido, ha un animo gentile e mi ha aiutato".

Ammaliata dall'attore - e valle a dare torto - la conduttrice di 'Detto Fatto' però assicura che tra loro non c'è stato nessun flirt: "Eh no, lui era già sposato". Altrimenti? Chissà.

Bianca Guaccero single: "Non riesco a trovare nessuno, non è facile"

Single dal 2017 - anno in cui si è separata dal marito Dario Acocella, dal quale ha avuto la figlia Alice - Bianca Guaccero confessa di avere difficoltà a incontrare un uomo: "Un disastro. Non riesco a trovare nessuno, non è facile. I fidanzati non arrivano". E di cercarli online non se ne parla: "Non sono il tipo. Però, vi svelo un segreto: sto scrivendo un libro sugli uomini. Il titolo è Presentami tua madre. Perché, le mamme di lui hanno sempre un ruolo. Non aggiungo altro". Ha detto tutto.