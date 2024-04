Bianca Guaccero commenta le voci sul filrt con Stefano De Martino

È Bianca Guaccero l'ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio che andrà in onda sabato 6 aprile su Rai 2 alle 14. L'attrice e conduttrice si racconta nel suo privato, parla del suo matrimonio finito, dei suoi genitori e, per la prima volta, anche del gossip su un suo presunto flirt con Stefano De Martino nato quando, dopo essersi incontrati nel programma Detto Fatto, avevano iniziato a seguirsi sui social. Tra i due colleghi, però, non c'è mai stato nulla, come lei stessa precisa nel corso dell'intervista.

"Dopo la fine del mio matrimonio con Dario ho avuto alcune storie, ma oggi sono ancora single", afferma Guaccero: "Io e Stefano de Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme". La conduttrice e il regista Dario Acocella, padre della figlia Alice che oggi ha dieci anni, sono stati sposati dal 2013 al 2017. Riguardo ai motivi sulla fine del suo matrimonio: "Eravamo molto diversi - confida - Io vulcanica, lui rigoroso, ma ci siamo profondamente amati". Nella lunga intervista la conduttrice rivela anche che per lungo tempo ha avuto difficoltà a esprimere totalmente i suoi sentimenti verso i genitori. "Ho imparato a dire a mio padre quanto lo amo quando lui era in terapia intensiva. Gli stavo vicina e ho temuto per la sua salute. Ora va meglio, ma la priorità della mia vita sono mia figlia e la famiglia" ammette ancora.

Infine, i progetti televisivi futuri: Guaccero, reduce dal successo di Techeteche Top Ten nella seconda serata del sabato di Rai 1, oggi sta vagliando varie proposte per la nuova stagione tv.