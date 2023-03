Bianca Guaccero, le difficoltà di essere una mamma single e i tradimenti: lo sfogo

Bianca Guaccero si presenta per la prima volta ai follower. La conduttrice, in occasione della festa della donna, si mette a nudo in una lettera pubblicata su Instagram in cui parla di lei senza filtri, come mai aveva fatto prima: "Ciao sono Bianca, ho 42 anni e di cazzate ne ho fatte tante nella vita".

La sincerità con cui parla è spiazzante e passa in rassegna tutti i momenti più importanti, incluso il matrimonio (è stata sposata con il regista Dario Acocella, padre di sua figlia, fino al 2017) e le storie che ha avuto: "Ho provato a essere la persona che tutti si aspettavano, la ragazza con la testa sulle spalle, quella che si prende sempre la responsabilità di tutto. Ho provato a essere moglie, sto crescendo nell'essere madre. Ho amato. Ho allontanato, sono stata tradita, ho lasciato. Ora sono una mamma single. Che lavora, in un mondo molto complesso. Ma una donna indipendente. Che non deve cioè dipendere da nessun uomo - si legge ancora - in nessun senso. Perché esiste l'indipendenza economica, ma anche quella psicologica. Esiste la paura di stare da soli. Ma per fortuna oggi non è più così. Oggi conto su di me. Oggi decido io per me. E Anche se continuerò ancora a sbagliare, vorrà dire che avrò ancora bisogno di quegli errori. Perché raddrizzano la via. Perché è solo quando capiamo veramente chi siamo, solo quando avremo fatto tutti gli 'errori' necessari per ricordarcelo, allora potremo scegliere ciò che è più giusto per noi".

Il giudizio degli altri non la spaventa più ed è determinata a proseguire per la sua strada: "So che probabilmente verrò ancora giudicata. So che non tutti capiranno le mie scelte. E che è difficile a volte guardarsi intorno e non sentirsi diversa rispetto a tutte le famiglie 'normali' che mi circondano. Ma oggi non mi importa più - conclude Bianca Guaccero - Perché ognuno ha il suo mondo, la sua storia, il suo percorso. E nessuno dovrebbe impedirci di evolverci, di amare chi ci pare, e di cantare per strada quando siamo felici, o di continuare a provare. W le donne, viva chi ci prova, sempre".

Le voci sul flirt con Gilles Rocca

Single da diversi anni, dopo la separazione da Dario Acocella non ha più avuto un compagno (almeno ufficialmente). Tanti però i flirt che le sono stati affibbiati, l'ultimo con Gilles Rocca - tornato da poco single - ma è stata lei stessa a smentire nel giro di pochi giorni: "Prima c'è stato Pierpaolo Pretelli, ora c'è Gilles Rocca. Sono dei carissimi ragazzi ma io con questi gossip non c'entro nulla, quindi ci tengo a precisarlo - ha chiarito - Invito alcuni dei cari amici giornalisti a rivolgere l'attenzione ad altri gossip più veritieri di questi. Grazie".

Il post di Bianca Guaccero