Big Mama non trova casa a Milano. Si affida a "Casa a prima vista", il video è virale

Big Mama, soprattutto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, è diventata un'icona. Il programma "Casa a prima vista", di Real Time, è ormai una trasmissione cult che sta intavolando successi su successi fino al boom di ascolti dell'ultimo periodo (la nuova stagione va in onda dal 20 maggio). E il mix tra l'artista e lo show non poteva che portare a un risultato esplosivo.

In occasione dei Diversity Media Awards, i nostri Oscar dell'inclusione che si sono svolti al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, si sono incontrati Big Mama e alcuni agenti immobiliari protagonisti del programma: Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Mariana D’Amico e Corrado Sassu. Su X, ex Twitter, è diventato virale un video, pubblicato da Torre, in cui Marianna Mammone lancia un appello.

A quanto pare anche per la cantante è difficile trovare casa a Milano. "Cerco casa a Milano - dichiara a favore di smartphone -, qualcuno mi può aiutare per favore?". "Ma certo! Ti aiutano gli agenti di Casa a prima vista", ha prontamente risposto Di Filippo. "Però io volevo aiutare anche il carlino Carlo a trovare una cuccia", ha poi aggiunto Torre. A quel punto Big Mama non si è potuta contenere ed ha escalamato: "Ma io vi amo, non ce la faccio".