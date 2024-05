BigMama innamorata: "Sposerò la mia fidanzata Ludovica"

Che BigMama, al secolo Marianna Mammone, sia innamoratissima della compagna Ludovica è noto da tempo. La cantante che a Sanremo 2024 ha ottenuto grande popolarità grazie al suo brano autobiografico La rabbia non ti basta (fresco vincitore del disco d'oro) , ha parlato di lei in diverse occasioni, evidenziando quanto questo legame che dura ormai da due anni sia stato determinante per accettare la propria sessualità. Ed è anche per questo che la 24enne di San Michele di Serino ha intenzione di sposarla, come ha raccontato al Corriere della Sera.

Nonostante la giovanissima età, Marianna ha alle spalle diverse esperienze dolorose: ha superato violenze fisiche e psicologiche, un linfoma di Hodgkin, la cattiveria dei coetanei che l'hanno colpita nella totale indifferenza degli adulti, tutti temi raccontati nell'autobiografia Cento occhi (Rizzoli), in libreria dal 14 maggio, dove scrive che "le donne sono perfette e io pensavo che fossero troppo per una come me". E a tal proposito: "Sono sensuali, intelligenti, esseri superiori, difficili da conquistare... Certo, dipende dalle persone... Non è che dicendo sono bisessuale, lesbica, o qualsiasi cosa voglia essere, mi innamoro di tutte", ha spiegato: "Fino a quattro anni fa avevo avuto relazioni con uomini, con le ragazze solo storielle. Anche con Lodo era partita con incontri occasionali, ma quando mi ha fatto capire che potevo fidarmi di lei, ho pensato di meritare l'amore di una donna".

Come l'ha conquistata? "Con pasta e patate. Cucinare è il mio messaggio d'amore", ha aggiunto ancora la cantante che alla domanda se sposerà la fidanzata ha risposto positivamente, ma solo dopo la laurea, come consiglio della sua mamma. "Mamma dice che dopo la laurea potrò fare quello che voglio. Appena finisco l'università le faccio la proposta di matrimonio", ha promesso. BigMama, infatti, ha intenzione di chiudere anche il cerchio degli studi universitari: "Mi manca un solo esame. Non mi farò scappare il foglio con su scritto dottoressa Marianna Mammone".