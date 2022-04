Chi è Billy Berlusconi, il nipote di Silvio, ideatore di una "fabbrica" di avatar

Billy Berlusconi, 40 anni e figlio di Paolo Berlusconi (fratello di Silvio Berlusconi), sta facendo parlare di sè per aver fondato la start up Igoodi ovvero la prima "fabbrica" di avatar italiana. Dopo gli studi alla Bocconi in economia, varie esperienze anche all'estero, ha deciso di fondare, con due amici, Igoodi e lanciare il progetto "The real avatar is you". La sede dell'azienda è Genova dove Berlusconi vive con la moglie, Matilde Bruzzone, e i due figli.

Come nasce un avatar e a cosa serve

Per ricreare la copia perfetta, ma in bit, di una persona basta entrare in una grande cabina a forma di uovo, chiamata The Gate, dove 180 fotocamere contemporaneamente scansionano il corpo dando così le informazioni necessarie all'algoritmo per realizzare l'avatar che sarà visibile sull'app di Igoodi precedentemente scaricata sullo smartphone. La scansione permette anche di conoscere alcune informazioni sul nostro corpo, oltre a altezza e peso, anche l'indice di massa corporea, la circonferenza e le misure antropometriche.

Ma a cosa serve? Al momento l'avatar è sfruttato per "giocarci", lo si può far ballare, realizzare video come realtà aumentata, ma essendo il 3D sempre più presente, basti pensare al metaverso di Meta (Facebook) o all'uso che sempre più spesso viene fatto degli ologrammi nelle conferenze internazionali: gli avatar prenderanno il nostro posto negli ambienti virtuali.

In particolare Billy spiega al settimanale Chi: "Stiamo andando sempre di più nella direzione del 3D, ambienti virtuali, metaversi, dove si pensa si sposteranno tutte quelle cose che già facciamo online, comunicare, informarsi, acquistare, lavorare, giocare. Entrare in quella dimensione con la copia esatta di noi e i nostri dati fa sì che alcuni processi possano essere semplificati. le potenzialità e gli ambiti di utilizzo sono tantissimi". Medicina, salute, bellezza, sport, ma anche lo shopping.

Le scansioni del corpo, ripetute nel corso di un anno, permettono di osservare i cambiamenti corporei di chi segue ad esempio, su consiglio di nutrizionisti e personal trainer, un regime alimentare particolare o un percorso di allenamento mirato. "Il nostro avatar può diventare anche il nostro allenatore, che ci guida in esercizi personalizzati", aggiunge Berlusconi. Per quanto riguarda la salute potrebbero portare alla creazione di una cartella sanitaria 2.0: "Può diventare uno strumenti di prevenzione e follow-up, in dermatologia per fare la mappatura dei nei, in ortopedia per un'analisi posturale o seguire la crescita di un bambino", spiega ancora Billy. Insomma gli utilizzi sono vari e proiettati verso un mondo in continuo cambiamento e, sicuramente, sempre più smart. Interessante è il possibile utilizzo nella riabilitazione di persone anoressiche: "Si è osservato che, quando guardano il proprio avatar in un ambiente virtuale, attivano i neuroni specchio e prendono maggiore coscienza del loro corpo".

Il futuro sta nell'a-commerce

Gli utilizzi sono molteplici pure nel campo dell'a-commerce, ovvero il commercio online con gli avatar. Con un avatar sarà possibile indossare virtualmente un abito e capire come potrebbe starci senza effettivamente averlo mai provato davvero e "con lo stesso processo è possibile anche farsi fare un abito su misura senza andare direttamente dal sarto". Come dimenticare il gaming online (proprio i videogiochi hanno ispirato l'idea).

L'avatar secondo Billy non deve diventare un sostituto dell'io reale, ma deve essere visto più come un assistente virtuale: "il mio buon io" che porterà all'umanesimo digitale ovvero "una visione in cui la tecnologia diventa strumento per migliorare la vita dell'uomo". Al momento farsi un avatar costa 69 euro e chi volesse farselo può prenotare una seduta per essere tra i primi ad averlo. L'azienda sta lavorando ad una versione beta di un a-commerce che offra servizi a chi ha un avatar Igoodi come la "telesartoria o la teleconsulenza".

Avatar Economy, questo è il futuro per Billy Berlusconi e avere un avatar permetterà a tutti "di fare acquisti, entrare in metaversi e decidere di condividere i propri dati a supporto della ricerca scientifica"