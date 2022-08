Bimba somiglia a Woody Harrelson, lui le dedica una poesia che fa il giro della rete

Stessi colori, stesso sguardo, stesse labbre schiuse a formare un sorriso: la bimba di 9 mesi ritratta nella foto condivisa in rete dalla sua mamma somiglia incredibilmente all'attore Woody Harrelson che, informato dell'immagine, non ha potuto restare indifferente.

"Ma quanto somiglia nostra figlia a Woody Harreslon" ha scritto su Twitter Danielle Grier Mulvenna parlando della sua bellissima bimba, raggiunta da quasi 480mila like e migliaia di condivisioni. Ed è stato proprio per via del passaparola che lo scatto accostato a quello dell'attore americano ha raggiunto il diretto interessato che alla neonata ha dedicato una divertente poesia diventata virale in poche ore: "Ode a Cora. Sei una bimba adorabile. Lusingato di essere paragonato a te. Hai un sorriso meraviglioso. Vorrei solo avere i tuoi capelli".

"Hai rallegrato la nostra giornata. Non vedo l’ora di mostrarglielo quando sarà più grande. Hai conquistato un altro fan per tutta la vita" è stata la replica della mamma della bambina che, intervistata da Today.com, ha spiegato essersi accorta della somiglianza grazie a un amico: "Non ci eravamo mai accorti della somiglianza. Il nostro amico Chris ce lo ha fatto notare nel corso di un barbecue. Quando abbiamo scattato quella foto in cui Cora rideva, la somiglianza è diventata innegabile".