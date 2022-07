Blanco, scatta la passione durante il concerto: scende nel pubblico e bacia Martina Valdes

È diventato virale il gesto d'amore che Blanco ha rivolto alla sua fidanzata Martina Valdes: il cantante mentre si stava esibendo nella sua canzone "Amatoriale" ha deciso di scendere dal palco, dirigersi verso Martina e baciarla durante il concerto al Collisioni Festival di Alba, in provincia di Cuneo.

Riccardo Fabbriconi, star di Notti in Blanco e Brividi, è una vera e propria star e l'attenzione sulla sua vita privata è in crescita. Ha fatto molto discutere, infatti, la separazione dalla storica fidanzata, Giulia Lisoli, dopo la sua partecipazione a Sanremo con Mahmood, che è stata molto dolorosa per la ragazza.

Blanco poche settimane fa ha avuto un incidente, ma per fortuna è riuscito a proseguire il suo tour a paritre dal 1 luglio. Ecco che quindi arriviamo al concerto del 9 luglio durante il quale il cantante ha deciso di dimostrare tutto il suo amore alla sua nuova compagna scendo tra i suoi fan e baciandola. Qualcuno non si è trattenuto e ha urlato: "Belli". Non è la prima volta che Riccardo fa tali gesti, dopo l'ufficializzazione del loro rapporto Blanco portò Martina sul palco di un concerto e le dedicò il brano Arodite. Tale gesto scatenò l'ira della ex, che poi però chiarì la sua posizione in un video su TikTok in cui specificava di non avercela con lei e che augurava ai due la felicità.