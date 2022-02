Blanco festeggia i suoi 19 anni dopo la vittoria di Sanremo: la festa nella sua città

Il 10 febbraio è stato il compleanno di Blanco. Che i suoi 19 anni li avrebbe festeggiato poco dopo la vittoria a Sanremo, Blanco di sicuro non poteva immaginarselo. Di sicuro lo sperava, come ogni cantante che concorre al Festival della canzone italiana.

Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, è stato accolto nella sua città, Calvagese della Riviera, come un vero e proprio eroe. Lì vicino ha festeggiato il compleanno insieme ad alcuni amici e alla fidanzata Giulia Lisioli. A condividere alcune foto e il video della festa è stato priorio il proprietario del ristorante: si vede Blanco che soffia sulle candeline circondato dalle persone a cui vuole bene e poi lui vicino ad una grande pentola con la pasta alle vongole.

Blanco con la fidanzata Giulia

Giulia e Blanco sono stati visti insieme per la prima volta questa estate ai Seat Music Awards. Per il resto, è sempre stato Instagram a mostrare talvolta alcuni momenti della loro semplice quotidianità che nelle scorse ore è stata meravigliosamente sconvolta dalla vittoria della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Un evento che è stato festeggiato a ridosso della finale con una festa durante la quale Blanco e Giulia sono stati protagonisti di un romantico ballo concluso con un bacio, come mostra il video pubblicato tra le storie della ragazza.