Blanco e la fidanzata Martina Valdes si sono lasciati? L'indiscrezione

Blanco e Martina Valdes: è finita? A insinuare il dubbio è Dagospia, che scrive: "Per quanto riguarda il lavoro tutto ok, ma l’amore? La storia d’amore con Martina Valdes continua? Da Febbraio i due sono scomparsi dai radar social. Nessuna foto insieme". Ed effettivamente è un po' che non si vedono insieme. Il cantante - che ha fatto uscire da poco il nuovo singolo Desnuda (ci si aspettava di meglio onestamente) - era solito pubblicare scatti sui social con la fidanzata Martina.

Ma l'ultimo post insieme risale a settembre 2023 (sul profilo di lui) e a febbraio 2024 (sul profilo di lei). Ci si chiede, quindi, se la storia sia finita o se - più semplicemente - hanno deciso di utilizzare i social diversamente rispetto a quanto fatto in passato: più lavoro e meno vita privata. Dove sarà la verità? Al momento i diretti interessati non hanno smentito (né confermato) il gossip.

La storia tra Blanco e Martina Valdes

Blanco e Martina sono fidanzati da circa due anni. Prima di lei, il cantante aveva avuto una relazione importante con Giulia Lisioli (alla quale ha anche dedicato della canzoni).

Tra Blanco e Martina ci sono due anni di differenza. Mentre lui è del 2003, lei è del 2001. Originaria di Desenzano del Garda (Brescia), con tutta probabilità conosceva Blanco già da tempo. Poi, poco dopo la vittoria di lui a Sanremo con "Brividi", si sono fidanzati.

Lei nella vita fa la ballerina, attualmente lavora al Mamacita Club, organizzazione di eventi in discoteca. Nel momento in cui si scrive è seguita da 65,4 mila persone su Instagram e più di 174 mila su TikTok. Qui ama condividere video con balletti e coreografie, seguendo la sua passione (e il suo lavoro): la danza. Ci sarà ancora lei accanto al cantante, ex vincitore di Sanremo?