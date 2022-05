"È vittima di violenza sessuale": Blanco toccato nelle parti intime da una ragazza, il web si ribella e lo difende

Il concerto in piazza Duomo a Milano sta facendo discutere e non poco. L'evento organizzato da Radio Italia soprattutto su Twitter è molto commentato, ma non per le esibizioni degli artisti: per il gesto di una ragazza nella folla.

Sul palco c'era Blanco, fan in estasi, tutti che saltano e cantano. Poi un video in una la mano di una ragazza si poggia proprio lì, sui pantaloni e ci rimane per alcuni secondi. Il contenuto presto fa il giro del web e gli utenti si ribellano. "È una molestia", "Chiamarla molestia sminuisce il gesto, è una violenza sessuale", uno dopo l'altro i messaggi di questo tipo si moltiplicano e il risultato è che tutti sono concordi nell'affermare che sia stato un gesto brutto, bruttissimo.

Cosa è successo durante il concerto

Blanco stava cantando Notti in bianco e se non fosse stata per la ragazza che ha ripreso l'esibizione nessuno avrebbe mai parlato di quanto accaduto: "Grazie alla ragazza che ha messo la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo", ha scritto l'autrice del video indignata.

Chi ha provato a difendere la ragazza, dicendo che fosse un caso, e chi ha affermato che la colpa in parte è anche di Blanco perché si lancia sempre tra la folla è stato subito messo a tacere. "Non è normale andare in giro a toccare il ca**o della gente, non dovrebbe dirlo Blanco che, per giunta, é un Ca**o di ragazzino che magari nemmeno ha saputo reagire a quella situazione dato che stava comunque facendo il suo lavoro. Magari era mortificato ma non ha voluto rovinare una serata importante. O forse non se ne é accorto, dubito, ma resta comunque una ca**o di molestia".

comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — ????????? ? (@camreline) May 23, 2022

Quello che ha subito Blanco non è una molestia è proprio una violenza sessuale, fa schifo e va punita. Purtroppo è una pratica che si ripete ogni volta che un cantante si butta fra il pubblico, va fermata https://t.co/7EHgEcC4ek — Benedetta (@SimplyBenny) May 24, 2022

Se fosse stata una donna

Inevitabili i commenti che cercano le similitudini tra quanto successo a Blanco e cosa sarebbe stato detto se al posto suo ci fosse stata una donna. Alcuni utenti, sempre su Twitter, hanno affermato che le due cose sono diverse e che il gesto fatto a Blanco abbia un peso minore, ma di tutta risposta hanno trovato chi invece ribadisce che la gravità del gesto è uguale, indipendentemente dal sesso della vittima.

Ok devo dirlo perché ho visto alcuni tweet e articoli e mi sa che non è chiaro: quella che ha subito Blanco è a tutti gli effetti una molestia e non è meno grave di quelle che subiamo noi donne. Non so chi ha detto che non lo sia, ma non è vero: lo è. E fa schifo uguale. May 24, 2022