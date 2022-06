Blanco ha avuto un incidente: rimandati i concerti

Blanco rimanda i concerti a seguito di un incidente. A comunicarlo è lo stesso cantante attraverso i suoi profili social, in cui si immortala sul letto dell'ospedale in cui è al momento ricoverato. "Ciao belli - scrive il 19enne bresciano - Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo…".

"Ora sto bene", prosegue Blanco, con l'intenzione di voler rassicurare il suo pubblico. Nessun dettaglio aggiunto circa la dinamica del sinistro in cui è stato coinvolto, ma di certa c'è la necessità di posticipare alcune date delle sue esibizioni live.

"La data del 24 a Genova - scrive tra le Instagram Stories - sarà rimandata a un altro giorno. Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo". Per lo stesso motivo, il cantante è costretto a non presenziare al Summer HIts di Roma del 23 giugno (che sarà recuperato il primo lueglio a Rimini). Assente anche alla festa di Radio Deejay del 25. "Chiedo scusa, vi voglio bene", è la chiosa.

Tanti i messaggi di supporto al cantante, che in mezz'ora ottiene 200mila like di sostegno. "Dai Blanchito rimettiti presto", scrive Nek. E ancora, Niccolò De De Vitiis, conduttore delle Iene, scrive ironico: "Finché non ti seppelliscono ???".

Blanco, il successo e l'addio alla fidanzata Giulia (finita in ospedale)

Niente di grave, dunque, ma semplicemente una pausa forzata dai live che, nel caso del cantante, stanno registrando il tutto esaurito in tutta Italia. E' un momento d'oro per il 19enne, la cui fama, a livello generalista, è esplosa a febbraio, grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo col brano "Brividi", nato in collaborazione con Mahmood. Ed intanto anche l'amore prosegue a gonfie vele, vista la (novella) love story con una ragazza di nome Martina. Si è invece conclusa la storia d'amore con la storica fidanzata Giulia Lisioli, che proprio in queste ore ha raccontato di aver sofferto per la fine della relazione al punto da finire ricoverata lei stessa in ospedale nelle scorse settimane.