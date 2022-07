"Scrivevo in cantina e stasera in 40mila cantavano la mia canzone", Blanco in lacrime a fine concerto

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, non è riuscito a trattenere le lacrime alla fine del suo ultimo concerto a Lucca che l'ha visto protagonista assoluto su un palco davanti a 40mila persone. Il diciannovenne bresciano, autore di innumerevoli successi da Notti in bianco a Blu Celeste, fino a passare per Brividi, si è lasciato andare a un momento di emozione al termine del suo ultimo show in Toscana. A rivelarlo è lui stesso che ha voluto descrivere questo intimo momento di commozione con un tenerissimo post su Instagram, scritto di getto, dove il giovane artista ammette di avere pianto dopo tanto tempo per l'emozione e l'amore del suo pubblico.

"Dopo il concerto ho pianto, non lo facevo da tanto", dichiara il vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood. "Per una serie di motivi dolore, gioia di quel momento e la bellezza anche dell'imperfezione, della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose"

L'artista, poi, ha voluto specifiare quanto, nonostante l'immenso successo, sia un ragazzo normale che, da adolescente, passava le giornate chiuso nella cantina di casa sua a dare voce alle sue emozioni rendendole testi di canzoni che oggi, tutti, conoscono a memoria.

"Sono un ragazzo normalissimo che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua, tre anni fa, per gioco perché amavo la musica e la amo - ha aggiunto Blanco al suo emozionante post - "Stasera 40 mila persone hanno cantanto una canzone scritta proprio in quella cantina con una penna blu su quaderno a righe di scuola".

Con queste parole il rapper, tra i più acclamati del momento, si è mostrato vulnerabile e immensamente grato al suo pubblico per il successo ottenuto in così poco tempo. Quello di Blanco è un bellissimo esempio di umanità e sensibilità di cui nel mondo della musica aveva bisogno, soprattutto dopo le recenti polemiche per gesti aggressivi e atteggiamenti irrispettosi di alcuni giovani cantanti.