Blanco esce allo scoperto con Martina: la prima foto social

Basta scatti rubati. Ora Blanco mostra a tutti la sua nuova fidanzata, Martina Valdes, e ufficializza il loro amore sui social. Il cantautore è in vacanza in Puglia, a Polignano, con la dolce metà e il romanticismo di certo non manca. Prima in barca, poi in spiaggia, i due sono innamoratissimi e i fuochi d'artificio che di notte si vedono in lontananza, sul mare, sembra siano lì solo per loro. La foto - pubblicate da lei tra le storie - sembra una cartolina ed è solo la prima di una lunga serie.

La storia tra Blanco e Martina è nata da pochissimo, eppure sono talmente complici che sembra si conoscano da sempre. Fino a pochi mesi fa il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo era legato a Giulia, la sua fidanzata storica, che inquadrarono all'Ariston proprio dopo la vittoria, quando lui scese in platea per darle un bacio. Non si conoscono i motivi della rottura, ma l'arrivo di Martina, secondo i più maliziosi, potrebbe essere uno di quelli. Niente da fare per le fan che speravano in un'estate da single per il cantautore, dovranno inghiottire il rospo e guardarlo sui social felice e innamorato, appendendo al chiodo i loro sogni di conquista.

Chi è Martina Valdes, la nuova fidanzata di Blanco

Martina Valdes è della stessa città in cui è cresciuto Blanco, Desenzano del Garda. E' una ballerina professionista e lavora per il Mamacita Club, un collettivo musicale che organizza eventi con ballerini e musica in locali e discoteche di tutta Italia. Su Instagram conta quasi 30 mila follower, ma è su TikTok che si diverte di più, tra balletti e gag.

Le foto di Blanco e Martina Valdes