"Blanco si sente male mentre è sul palco, ma continua a cantare"

Ci sarebbero stati attimi di paura durante il concerto di Blanco a Genova. Il vincitore di Sanremo si è esibito il 13 Settembre nella seconda serata presso il capoluogo ligure del suo tour “Blu Celeste”. Due concerti sold out che hanno visto una grande partecipazione e coinvolgimento del pubblico, ma durante la seconda giornata è accaduto qualcosa che ha preoccupato i fan di Riccardo Fabbriconi.

Il malore durante il concerto

Blanco avrebbe ifnatti accusato un malore durante l’esibizione tanto da doversi allontanare dal palco per circa 15 minuti. L’incidente è stato raccontato da un utente di Tik Tok, Kiro Nayrouz, che ha postato sulla piattaforma amata dai più giovani il video dell’accaduto. “Ieri sera al concerto durante nostalgia a Blanco è venuta una fitta al cuore e nonostante si capiva provasse un forte dolore (si è fermato spesso lasciando cantare solo noi) ha continuato a cantare il pezzo fino alla fine, poi è uscito di scena per circa 15 minuti”, scrive il giovane che ha assistito al concerto a corredo della clip.

Nel video di Tik Tok è infatti possibile vedere Blanco mentre intona la sua hit “Nostalgia” apparendo effettivamente un po’ giù di tono. Ad un certo punto il 19enne si accascia e smette di cantare, i fan continuano a gridare il brano, Blanco riafferra allora il microfono e conclude la canzone. Nella clip postata dall’utente genovese non è però possibile vedere l’uscita dell’artista dal palco. Il 23enne autore del video ha aggiunto al video la didascalia: “Ci ha chiesto scusa 100 volte”, riferendosi a Blanco che evidentemente si è scusato con il pubblico per la sua assenza.

Fan preoccupati

Kiro Nayrouz ha poi postato un secondo video in cui racconta il proseguimento del concerto: “Si è ripreso bene ha cantato notti in bianco ringraziandoci per la pazienza che a suo dire abbiamo avuto”, ha spiegato il ragazzo.

In tanti sono intervenuti sotto le due clip di Tik Tok avanzando possibili ipotesi circa il malore di Blanco. I fan sembrerebbero imputarlo ai troppi impegni professionali dell’artista, eccessivamente serrati per un 19enne. “Devi rallentare un po' ragazzo mio”, scrive una commentatrice. Gli fa eco un altro utente: “Ansia sicuramente sarà sotto stress..è sempre un ragazzo di 19 anni alla fine…speriamo stia bene”. Un follower scrive il suo timore : “Secondo me ha rischiato, doveva fermarsi ma è un grande sperando non e nulla di grave anche se ansia e stress a 19 anni si sentono molto di più”.