Blanco invita una ragazza a ballare sul palco: il video è emozionante

Siamo ormai abituati agli show di Blanco, vero e proprio performer quando si trova sul palcoscenico. Dopo aver cantato (letteralmente) appeso alle impalcature a Roma, adesso il cantante si è reso protagonista di un siparietto emozionante nel corso di uno degli ultimi concerti: l'artista 19enne ha invitato una ragazza a ballare sul palco, per poi essere immortalato dagli amici presenti in una clip che è diventata virale su TikTok.

E' la stessa "fortunata" a condividere il video in cui balla col suo idolo sulle note della hit Ruggine. Si chiama Giulia, è una studentessa italiana che si divide tra il nostro Paese e la California ed oggi si dice incredula di quanto accaduto sul palcoscenico. Palcoscenico in cui ha sfoggiato il suo sorriso migliore, preso per mano il cantautore e improvvisato una giravolta. "Dopo dodici ore di fila sei sul palco a ballare con Blanco, sei felice e lo sai", scrive a didascalia delle immagini, lasciando intendere di essersi piazzata sin dalle prime ore del mattino in attesa dell'evento. Una fatica ben ripagata. E parecchio invidiata. "Ti abbiamo invidiata tutti in quel momento penso, eravate bellissimi??, scrive un utente tra i commenti, anch'esso presente nel pubblico.