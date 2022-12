Totti e Bocchi: tra poco ci sarà il loro anniversario, Blasi intanto si diverte con Bastian | FOTO

Il ponte dell'Immacolata trascorso tra baite, hotel cinque stelle superior, la compagnia della figlia Isabel, di un'amica, Michelle Hunziker, e anche di Bastian Müller. Ilary Blasi, in questa sorta di vacanza tra amiche, si è dedicata al relax, alla mondanità partecipando all'evento di Giorgio Armani e anche all'amore, anche se forse è precoce chiamarlo così. Bastian proviene da una famiglia di costruttori di grande successo e "dopo aver fatto alcune esperienze in vari campi, ora si occupa dell'attività di famiglia" spiega il settimanale Chi.

In questa uscita però non sembra che Ilary abbia presentato Bastian a Isabel, ma in ogni caso lo ha conosciuto Michelle Hunziker e chissà quale idea si sarà fatta del bel tedesco. Chi invece da tempo ha fatto le presentazioni in famiglia è Totti.

L'ex capitano della Roma ha messo ben in chiaro che lui non rinuncerà mai a vedere molto spesso i figli e infatti sono state le prime persone a cui ha fatto conoscere Noemi. E per questo motivo per mesi Ilary ha visto le foto dei paparazzi che mostravano Isabel a casa di Bocchi o in compagnia della figlia di lei. E adesso con la nuova casa nella quale vivranno insieme questo progetto di "famiglia" si farà sempre più concreto.

Totti e Noemi, presto i festeggiamenti dell'anniversario

Dopo una cena con gli avvocati, Noemi e Totti hanno dato ai paparazzi di Chi quello che stavano aspettando da mesi: effusioni amorose alla luce del sole. In realtà il Pupone stava tergiversando, non avrebbe voluto regare click facili, e così a prendere l'iniziativa è stata Noemi: gli prende il volto tra le mani stringendo le guance, lo bacia, abbraccia e Francesco è quasi divertito dalla cosa e infatti gli nasce un sorriso sul volto. Gli addobbi per il Natale sono già pronti, come anche la loro voglia di festeggiare il primo anno insieme. Sì, perché secondo il racconto di Totti lui e Bocchi avrebbero iniziato a frequentarsi per davvero da Capodanno. E secondo quanto anticipato da Chi la coppia è pronta a prendere il volo per una meta calda in occasione dell'importante anniversario.

