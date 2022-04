Blind, la mamma gli fa causa mentre è all'Isola: chiede il mantenimento per sé e il fratello

La mamma del rapper Blind chiede che il figlio possa contribuire a mantenimento suo e del fratello. Il ragazzo, all'anagrafe Franco Popi Rujan nato 22 anni fa a Perugia, è attualmente impegnato all'Isola dei Famosi, dopo essere arrivato terzo a X

Factor. E la mamma, che versa in condizioni economiche difficili, chiede che il figlio aiuti il resto della famiglia, composta da lei e dal fratello sedicenne del rapper. Lo riferisce la stampa umbra.

Secondo Perugia Today, la richiesta è già finita davanti al giudice civile di Perugia. La donna, che vive di sussidi, chiede che il figlio Blind rispetti l'obbligo agli alimenti, previsto dal codice civile, articolo 433 e seguenti, vista la situazione di necessità in cui i familiari si trovano.

Già nel 2020, Blind aveva raccontato: "La mia vita non è mai stata facile. Mi sono riscattato con la musica grazie ai miei amici. Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli e le critiche, tutto quello che ti può ostacolare".

Chi è Blind, concorrente all'Isola dei Famosi

Il rapper è nato nel 2010 e cresciuto nella periferia della città, ovvero Ponte San Giovanni. Le informazioni su Blind non sono molte: ha avuto un'infanzia difficile, i genitori spesso litigavano, la situazione economica non era delle più rosee e la sua adolescenza è stata scandita da amicizie poco raccomandabili. "Quando ho smesso di fare uso di droghe ho iniziato a capire che valevo qualcosa", ha confidato in passato.