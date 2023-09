Kevin Boateng si battezza a 36 anni, il rito in mare: "Gesù è la verità"

È un periodo di profondo cambiamento per Kevin Prince Boateng. Dopo la separazione da Valentina Fradregada, che aveva sposato nel 2022 - e l'addio al calcio annunciato questa estate, l'ex attaccante di Milan e Borussia Dortmund si è convertito, abbracciando la fede cristiana.

Sul suo profilo Instagram le foto del suo battesimo. Una decisione presa a 36 anni, che ha lasciato di stucco i follower ma anche tanti amici ed ex compagni di squadra, che commentano sbalorditi ma felici di vederlo così sereno. Il rito è avvenuto in mare, per immersione completa. Accanto a Boateng un sacerdote (non è chiaro se cattolico o meno, perché con abiti non religiosi: è lui a fargli incrociare le mani davanti al petto, in segno di ringraziamento e preghiera, poi lo immerge in acqua e quando l'ex calciatore riemerge si abbracciano commossi, prima della benedizione finale, con l'imposizione delle mani sul capo del neo-battezzato.

Nelle foto Boeteng è molto emozionato e felice, sembra estasiato per una pace interiore mai provata prima, come lascia intuire nel post attraverso un versetto della Bibbia: "Apocalisse 3:20 - E sta a NOI aprire la Porta o no. GESÙ è la via, la verità e la vita".

Il post di Kevin Prince Boateng