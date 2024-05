Bob Sinclar compie 55 anni: "Non invecchio. Ho due figli di vent'anni ma mi sento loro amico"

Bob Sinclar compie oggi 55 anni. Risveglio con torta e candeline, di sottofondo il nuovo brano: questo il video che il dj e producer francese pubblica su Instagram per condividere con i follower un giorno così speciale.

L'età per lui è solo un nomero. "Veramente ne ho 35" dice ironico sulle pagine del Corriere, spiegando come si sente: "Sono un teenager vintage. Per me quel numero è incredibile, sento di aver fatto un patto con il diavolo e non invecchio minimamente. Ho due figli ventenni e mi diverto con loro, ai miei show ho davanti gente della loro età. So che è abbastanza schizofrenico, ma mi piace".

Il segreto di tanta forma fisica è sicuramente lo stile di vita sano che ha sempre avuto: "Non fumo, non mi sono mai drogato, non bevo alcol, ma i miei figli mi dicono sempre che non sono come gli altri papà". A proposito dei figli, il dj si rapporta a loro più come un coetaneo: "Do una mano a mio figlio che ha una linea di vestiti, andiamo ai mercatini insieme e condividiamo l'armadio. Mia figlia adora mixare quindi spesso lo fa con me e anche lei mi ruba i vestiti perché ci piace il vintage - racconta - Insomma abbiamo le stesse passioni. Non sento la distanza anagrafica: so di essere loro padre, ma mi vedo più come un amico".