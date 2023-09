Bobo Vieri e la denuncia del tentato furto a Milano: "Così si avvicinano e provano a derubarvi"

Bobo Vieri vittima di un tentato furto mentre si trovava a cena fuori in un ristorante a Milano. L'ex calciatore, in compagnia di un gruppo di amici, era seduto ai tavoli fuori del locale quando una donna si è avvicinata al loro tavolo con un foglio in mano, foglio che le serviva da schermo per provare a rubare il telefono di Vieri.

"Siamo qua a cena è arrivata una che mi voleva rubare il telefono, l'abbiamo beccata e mandata via. Quindi attenzione prendono un pezzo di foglio lo mettono sul telefono poi vi prendono telefono e foglio, bisogna stare attenti a Milano, bisogna stare attenti", ha raccontato poco dopo l'accaduto Bobo sui social. Con quel video l'ex attaccante ha voluto non solo denunciare l'accaduto, ma anche mettere in guardia sul modus operandi che era stato utilizzato per cercare di sottrargli lo smartphone.

Questo non è il primo caso in cui un vip si trova a denunciare la questione "sicurezza" a Milano, come dimenticare un anno fa l'accorato appello di Chiara Ferragni al sindaco Sala o il più recente sfogo dell'ex velina Ludovica Frasca che a luglio ha subito un furto nella sua abitazione milanese e che scrisse: "Milano è la città più insicura d'Italia. Sono mancata un'ora da casa e mi hanno derubato delle (poche) cose di valore che avevo. Grazie a tutte le autorità, Beppe Sala per averci fatto sprofondare nell'insicurezza".