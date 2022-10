Boccia-Presta, la festa da sogno per il primo anno della figlia: le foto

Una mongolfiera di palloncini bianchi e rosa, un arcobaleno colorato - sempre di palloncini - ruote panoramiche, caramelle e gonfiabili. Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno organizzato una festa indimenticabile per il primo anno della figlia, Luce Althea.

A condividere con loro questa giornata speciale le rispettive famiglie e gli amici più stretti, ma soprattutto la wedding planner Eva Presutti, che aveva organizzato le nozze della coppia tre anni fa. Un supporto fondamentale anche per questa occasione, come spiega la ballerina su Instagram: "Ci siamo conosciute tre anni fa e rese il nostro matrimonio indimenticabile. Dopo tre anni ancora insieme in un giorno altrettanto speciale. Grazie cuoricina".

E' stata davvero una giornata emozionante per Lorella, Niccolò e per la piccola Luce Althea. "Siamo appena tornati a casa" ha scritto sui social la ballerina, condividendo una bella fotoricordo di loro tre e la bellezza della loro famiglia: "Ero così emozionata (sicuramente più di Luce Althea). E' stata una giornata piena di amore, commozione e divertimento. Le nostre famiglie, i nostri amici piccoli e grandi hanno reso tutto incredibilmente speciale. Adesso andiamo a nanna perché siamo distrutti. Ah, buon primo compleanno amore della nostra vita. Ps: Eri stupenda!".

Il post condiviso da Lorella Boccia su Instagram

