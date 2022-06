Bono Vox, la scioccante scoperta sul passato: "Ho un fratello segreto"

Scoprire di avere un fratello dopo tanti anni. E' successo a Bono Vox, che solo adesso fa questa rivelazione. Il frontman degli U2 ha svelato tutto in un'intervista alla Bbc: "Ho scoperto di avere un fratello segreto".

Il padre del cantante, morto di cancro oltre vent'anni fa, ha avuto un figlio da un'altra donna e glielo ha confessato un anno prima della sua scomparsa. La mamma di Bono Vox, che all'epoca era già morta, non lo ha mai saputo. "Mio padre ha avuto una profonda amicizia con questa splendida donna e hanno avuto un figlio, ma tutto questo è stato mantenuto segreto" ha spiegato. All'inizio è stato un duro colpo per il leader della rockband irlandese, ma parlando col padre è riuscito ad accettare le cose: "Gli ho chiesto se aveva amato mia madre, mi ha risposto di sì. E quando ho insistito chiedendogli di spiegarmi perché allora fosse successo questo, mi ha risposto 'succede'. Non si stava scusando, stava solo affermando che questi sono i fatti. E io sono in pace con tutto questo".

Bono Vox ha un altro fratello, Norman, più grande di lui. La mamma è morta nel '74, a causa di un aneurisma, quando aveva solo 14 anni, e in quel periodo - come ha dichiarato più volte - i rapporti tra lui e il padre erano complicati.