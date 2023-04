"Non divorzi da Bonolis solo per i soldi" ma Sonia Bruganelli non ci sta: "Smettetela"

Ancora una volta, Sonia Bruganelli ha voluto smentire ufficialmente e in prima persona le voci di rottura con Paolo Bonolis. Dopo numerosi rumors sulla fine del suo matrimonio con il presentatore di Avanti un altro, accentuate dalle dichiarazioni, ormai note, sul fatto che i due dormano in case separate e altrettante smentite, Sonia Bruganelli ha deciso di dire la sua e rispondere a tono ai titoli di giornale che la accusano di aver smentito la fine del matrimonio con Bonolis solo per questioni economiche. Dopotutto, un divorzio per la coppia Bonolis Bruganelli, che oltre che marito e moglie sono anche due imprenditori legati professionalmente, porterebbe a un iter legale complesso ed economicamente svantaggioso per entrambi quindi, secondo i più, i due avrebbero deciso di fingere che il matrimonio vada avanti e vivere separatamente mantenendo i propri guadagni al sicuro. Una decisione ragionata che sembra accomunare non solo i più maliziosi ma anche tutto il resto del pubblico ma che ha fatto letteralmente infuriare Sonia Bruganelli che, proprio oggi, ha deciso di rispondere a queste accuse che stanno facendo il giro dei social e dei giornali da giorni, mettendo in chiaro le cose una volta per tutte.

Commentando, sul suo profilo Instagram, un articolo che la accusava di aver "smentito il divorzio solo per questioni economiche", Sonia ha scritto: "Ma smettetela, che ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche". Sembra proprio che l'ex opinionista del Grande Fratello Vip abbia voluto lanciare un messaggio molto chiaro a tutti confermando che lei e Bonolis non hanno nessuna intenzione di lasciarsi, sarà davvero così?

Bruganelli-Bonosli: 25 anni insieme, il matrimonio e i tre figli

La storia d'amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis inizia ben 25 anni fa quando i due si sono conosciuti per la prima volta e subito dopo innamorati. Lui, 36enne e conduttore già famoso e affermato, lei di soli 23 anni e una giovanissima professionista nel mondo della produzione televisiva tra i due è subito stato amore anche se l'ufficializzazione della loro relazione è arrivata solo nel 1997. Nel 2002 Paolo e Sonia si sono sposati e da questo matrimonio sono nati tre figli, Silvia, Davide e Adele, affetta da un problema di salute permanente. Il loro è un legame molto forte e basato su una profonda fiducia, i due, infatti, oltre a essere marito e moglie sono anche colleghi in quanto Sonia si occupa da anni dei casting dei programmi condotti da Paolo Bonolis.