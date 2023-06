Bonolis-Bruganelli, cena in famiglia per il compleanno del figlio: le immagini

La separazione non ha allontanato Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che continuano a frequentarsi e a condividere momenti importanti non solo sul lavoro, ma soprattutto in famiglia. Ieri era uno di quelli. A pochi giorni dall'annuncio della loro rottura - dopo vent'anni di matrimonio - la coppia si è ritrovata in un ristorante di Roma per festeggiare i 19 anni di Davide, il secondogenito.

Una festa per pochi intimi: i fratelli, con i rispettivi partner, qualche amico di Davide, il fratello di Sonia Bruganelli e sua moglie Claudia, legatissima alla produttrice. È stata una serata divertente e spensierata, come dimostrano alcune immagini condivise sui social, e anche tra i due ex l'atmosfera era molto distesa. Proprio due giorni fa Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno ufficializzato la loro separazione - su cui si vociferava già da tempo - assicurando però che questo non è un addio. Niente avvocati, nessun amante (anche se ieri Corona ha millantato il contrario), ma soprattutto nessuna tensione: i due continueranno, come stanno facendo, a restare uniti per la famiglia. Genitori, prima che ex.

La famiglia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

La storia d'amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è iniziata nel '97 - quando lei aveva 23 anni e lui 36 - e nel 2002 decidono di sposarsi. Il conduttore aveva già due figli, Stefano e Martina, avuti dalla prima moglie, Diane Zoeller. L'anno dopo le nozze è nata Silvia, la loro primogenita - affetta da una grave cardiopatia - poi sono arrivati Davide e Adele, la più piccola, che oggi ha 14 anni.