La storia d'amore di Sonia e Paolo: il matrimonio, i figli, le case separate e il divorzio

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis quando si conobbero avevano 23 anni lei e 36 anni lui. Bonolis era già un conduttore affermato, lei si stava facendo strada nel mondo del lavoro e ancora non era laureata. Nel 1997 la loro storia d'amore fu resa pubblica e nel 2002 convolarono a nozze. La notizia della loro separazione non ha poi sconvolto più di tanto i loro follower, Dagospia aveva anticipato che tra i due l'amore aveva lasciato spazio all'affetto e le indiscrezioni, poi confermate dai diretti interessati, sulla decisione di vivere in case separate erano stati i primi capitoli di un racconto dal titolo 'fine'.

Così l'intervista a Vanity Fair in cui raccontano come si vorranno sempre bene e continueranno a fare le vacanze insieme per i figli, Silvia, Davide e Adele, non ha poi fatto così scalpore.

Il primo incontro, l'innamoramento e il matrimonio

Il loro è stato un amore nato sul set, forse anche per questo hanno poi deciso di collaborare (Bruganelli si occupa dei casting per i programmi di Bonolis, ndr), lei faceva una televendita a "Tira e Molla", poi fu chiamata di nuovo e "scoprii che era stato lui a volermi di nuovo", raccontò Sonia a Verissimo.

"Io subito non ero interessatissima, ma poi piano piano Paolo mi ha conquistato. La prima volta che siamo usciti mi ha portato al cinema a vedere Jerry Maguire - ricostruì l'opinionista del Gf Vip -. Di fianco a me si sedette Luca Laurenti, iniziamo a guardare il film e dopo poco al posto di Laurenti c’era Paolo. Subito non voleva farsi vedere". Un corteggiamento serrato quello di Bonolis che nei corridoi le "mordeva l'orecchio, era in un periodo un po’ scatenato, si era appena divorziato, è diventato romantico, prima non lo era. Con l’età una persona diventa romantica".

La relazione però si fa sempre più seria e nel 1997 arriva l'ufficializzazione e nel 2002 il matrimonio. I due convolarono a nozze quando Sonia era incinta di due mesi di Silvia.

I figli

Nel 2003 nasce Silvia, la loro primogenita, che "appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore - spiegò Bonolis - il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare". Nel 2005 è poi nato Davide e nel 2009 Adele Virginia (Bonolis è papà anche di Stefano e Martina, nati dal matrimonio precedente con Diane Zoeller).

Sonia con i figli più grandi di Paolo ha un ottimo rapporto come dimostrano le belle parole, e le foto, spese sui social in occasione della nascita del secondo nipote di Paolo lo scorso anno.

I passi della separazione: le case separate

Circa un anno fa è iniziata a circolare la notizia che Sonia e Paolo vivessero in case separate. In prima istanza la notizia non fu commentata, poi invece dopo giorni in cui si parlava di una crisi in corso decisero di rompere il silenzio svelando che il loro segreto, per "restare insieme tutta la vita" era proprio quello: avere degli spazi separati: "Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo".

Per loro fu la scelta più saggia avendo figli grandi e "orari diversi, ognuno ha i suoi spazi, le sue amicizie. Dopo tanto tempo si deve scegliere il momento di stare insieme, non si deve convivere ventiquattro ore al giorno", aveva affermato in merito a tale decisione Bruganelli a settembre 2022. Lei ha una sua casa, o meglio un palazzo, che è comunicante con quello dove sta Bonolis con la figlia Silvia.

Per mesi e mesi i due hanno dichiarato che la scelta di vivere separati non voleva dire che volessero separarsi ma solo che era arrivato il momento per entrambi di avere uno spazio per stare da soli.

Lo scoop di Dagospia e la smentita

"Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l'amore ma non la stima e l'affetto", questo scriveva il 12 aprile Dagospia (sito che aveva annunciato anche il tradimento di Totti e il conseguente divorzio della coppia). Sonia e Paolo però smentirono, o meglio - sapendo poi l'epilogo della storia - i due semplicemente hanno voluto decidere quando annunciare pubblicamente la separazione, condividendo un video a bordo piscina mentre erano in vacanza alle Maldive. "Siamo in difficoltà ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito oppure non ci separiamo e lo mandiamo a quel punto al lastrico perché diventerebbe un sito di 'fregnacce'. C'è un dilemma morale", scherzò Bonolis e poi Bruganelli aggiunse: "Vabbè, pensiamoci, anche perché ce l'hanno detto adesso, dovremmo un attimo parlarne con figli e famiglia nel caso fosse".

L'annuncio della separazione

Dopo circa un mese di quiete ecco che Paolo e Sonia hanno deciso di rilasciare un'intervista in cui parlano della fine della loro storia. Volevano prendersi il tempo per farlo, volevano decidere loro quando comunicare la fine del matrimonio e così hanno fatto. Adesso tra di loro quasi non cambierà nulla, già vivono in case separate, tra le altre cose, e l'affetto rimarrà immutato, continueranno a fare le vacanze insieme, ma non potranno essere gelosi, non sarebbe giusto.

"Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia", ha dichiarato Bruganelli a Vanity Fair. E Bonolis non ha potuto far altro se non prenderne atto: "Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro".