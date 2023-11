Paolo Bonolis e il nuovo equilibrio con Sonia Bruganelli: "Finché uno dei due non cade"

Bonolis-Bruganelli, secondo round televisivo. A settembre era stata la produttrice a parlare per la prima volta davanti alle telecamere - a Verissimo - della fine del loro matrimonio, adesso invece, sempre nel salotto di Silvia Toffanin, è toccato al conduttore.

"Sono molto pudico nei sentimenti, come mio padre. Tendo a gestirli con ironia e con cinismo, quello buono, ma più per pudore" ha spiegato parlando di sé. E con grande pudore, infatti, poco dopo risponde alle domande della conuttrice sul rapporto con la sua ex moglie: "La vita è fatta così. Ci sono cose che cambiano e cose che permangono. Su quelle che cambiano ci si adatta, su quelle che permangono ci si adopera".

Sul nuovo equilibrio con Sonia ha detto: "Sì, c'è. Finché uno dei due non cade. Dice che io sono sempre là. Che ci sto a fa? Non mi muovo da là. Chi lo sa che succede. L'importante è farsi trovare con lo spirito sereno". Silvia Toffanin ha provato ad andare più a fondo, ma Bonolis ha tagliato corto: "Non succede niente. Sono state prese in considerazione delle cose e basta così. Si dice che l'anima è un conto, il corpo è un altro. No? Però pure il corpo...". Infine ha ribadito: "Io sto bene. Meglio che è cambiato questo rapporto, perché come prima non andava bene".