Bruganelli - Bonolis, da Formentera il video che zittisce le voci sulla crisi

Smentire con una frase, magari pubblicandola proprio su Twitter dove il sospetto di una crisi coniugale con Paolo Bonolis ha iniziato a serpeggiare, non serve: a Sonia Bruganelli basta un video di pochi secondi per mettere a tacere ogni illazione e dimostrare con i fatti - altro che parole - quanto il rapporto con il marito sia stabile e sereno anche dopo vent'anni.

E allora "Life in Formentera 2.0. That’s life" scrive la produttrice e opinionista del GF Vip a corredo del breve filmato che la mostra ballare scatenata con Paolo Bonolis sulle note di "Can't stop the feeling": sui loro volti i sorrisi, in sottofondo le risate degli amici che allietano la spensieratezza di una notte d'estate trascorsa sull'isola delle Baleari.

"Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai" era stata la frase di Sonia che aveva fatto pensare a un riferimento al suo di amore. E poi "L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è…" aveva indotto a pensare che anche quell'altra osservazione riferita al marito - "Ognuno fa la propria vita. Ci si incontra ogni tanto dentro l'appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme" - pronunciata qualche tempo fa fosse indice di un momento delicato del loro rapporto. Ma così non è, evidentemente, e la serenità trasmessa dalla coppia protagonista di un balletto social lo conferma.