"Bonolis e Bruganelli non sono in crisi". Ma Sonia non ci sta e spiazza i giornalisti

Ciclicamente ormai si torna a parlare di una presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, sposi da vent'anni. A smentire le voci di maretta ci ha pensato questa volta il magazine Vero, nel numero in edicola questa settimana, per poi essere però smentito dalla stessa Sonia. Ma andiamo con ordine.

E' di questa settimana il servizio fotografico che vede la famiglia Bonolis allegra e spensierata tra le onde di Formentera. Immagini che sembravano, appunto, rimandare definitivamente al mittente le indiscrezioni su una rottura. "Altro che crisi, tra Bonolis e la Bruganelli l’amore è alle stelle - si leggeva sulla rivista - La coppia, in vacanza a Formentera, si è lasciata andare a coccole, abbracci e tenerezze in acqua". Ma Sonia non ci sta e smentisce che le foto riguardino l'estate in corso: "Come spesso accade - risponde in calce ai commenti - Ci sono giornali che prendono foto vecchie e montano un servizio con stralci di post Instagram. Facile così".

Insomma, Sonia non conferma né smentisce, ma ci tiene a sottolineare che le fotografie non rappresentano il presente. Del resto, è chiaro da tempo qual è il punto di vista dell'imprenditrice ed opinionista del Gf Vip in merito al suo legame col conduttore ed è qualcosa che ha a che fare più con lo spirito piuttosto che con la carne. La fedeltà fisica infatti per lei è innaturale, è una sovrastruttura culturale. "Da un punto di vista fisico, penso che ci sia una curiosità - ha dichiarato tempo fa - Molte volte può succedere di tradire mentalmente e questo non vuol dire che un rapporto è meno importante. Devi avere vicino una persona molto intelligente e che viaggi sulla stessa lunghezza d'onda per accettare una cosa del genere. Oggi perdonerei un tradimento: per me conta il nostro rapporto in quanto genitori ed il nostro rapporto professionale, perché ormai siamo una azienda". E questa è già una risposta a chi si domanda se i due siano davvero in crisi.