Bonucci e Chiellini mangiano la pastasciutta: l'ennesimo sfottò agli inglesi

Lo sfottò non va in vacanza. Soprattutto dopo aver strappato la vittoria dell'Europeo agli inglesi, per di più a casa loro. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono in Sardegna insieme, con le rispettive famiglie, ma ogni occasione è buona per sbeffeggiare i secondi classificati.

L'ultima? Oggi a pranzo, davanti a un bel piatto di pasta al pomodoro, quella che il difensore della Juventus, dopo la vittoria a Wembley, consigliava di mangiare agli inglesi. "Troppa pastasciutta devono mangiare ancora" continuava a ripetere in campo alla fine della partita, festeggiando con gli altri Azzurri. Trascinando il compagno di squadra nel post, Bonucci rilancia dal ristorante in Costa Smeralda: "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta... E voi?".

Il post di Bonucci

L'ironia sui social

L'immagine dei due calciatori sghignazzanti sta facendo il giro del web, accendendo l'ironia dei social, dove gli italiani colgono la palla al balzo per tornare a festeggiare una settimana dopo l'impresa. Un piatto di pasta indigesto per gli inglesi.

Giuro che Leonardo Bonucci non mi ha mai fatto volare tanto quanto questa settimana. ?? pic.twitter.com/sbJJvw75nP — moni. ? (@itsmoni_que) July 17, 2021

Chi siamo noi per superarla se non lo fanno Leonardo Bonucci e Chellini ?? pic.twitter.com/gbfc1ap8ZP — Susy???? (@susy_juve) July 17, 2021