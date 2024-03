Alessandro Borghi, il video privatissimo inviato di notte a Cattelan: "Non ha pudore"

Alessandro Borghi si è sentito totalmente a suo agio durante le riprese di Supersex, la serie Netflix in cui interpreta Rocco Siffredi, dove ovviamente non mancano scene di sesso. E altrettanto a suo agio si sente con l'amico Alessandro Cattelan, a cui ha inviato delle immagini molto private.

A rivelarlo è stato ieri il conduttore a Stasera c'è Cattelan, su Rai 2, proprio davanti a Borghi, ospite della puntata. Il video è stato inviato dall'attore nel cuore della notte: "Lui dice che non è provvisto di pudore, me ne sono accorto anche io - ha raccontato il conduttore - Dovete sapere che io e lui siamo molto in confidenza, ci sentiamo, ci mandiamo messaggi e ci scriviamo. Qualche tempo fa però mi ha inviato qualcosa di particolare. Era un mercoledì notte, stavo guardando la televisione e mi arriva un suo messaggio. Era un video. Vedo il meraviglioso volto di Ale, mi saluta tutto sorridente in primo piano, mi saluta e fin qui tutto ok. Poi però l'inquadratura piano piano si allarga e io sconvolto ho fatto 'oddio Alessandro ma cos'è questa cosa? I miei occhi, i miei occhi'. Mi ha mandato questo filmato in cui si vedeva il grande protagonista della sua nuova serie". "Grandissimo e indiscusso" ha aggiunto ridendo Borghi.

Cattelan ha sempre tenuto il video per sé, ma ieri sera lo ha mostrato ad alcune persone del pubblico: "Lui non ha pudore, ma ce l'ho io per lui - ha continuato - Per questo non l'ho fatto vedere a nessuno, per ora. Però se non lo fai vedere a nessuno è come se non fosse mai successo. Infatti ho voglia di farvelo vedere. In televisione non si può, ma vorrei farlo vedere a qualcuno del pubblico. Facciamo la video reaction al video che Ale mi ha inviato". La reazione è stata di divertimento, ma anche di grande stupore.