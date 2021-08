Boris Johnson sarà padre per la sesta volta: un altro figlio in arrivo

Boris Johnson diventerà padre per la sesta volta. La moglie Carrie Symonds ha annunciato su Instagram di essere incinta. La coppia ha già messo al mondo il piccolo Wilfred, nato il 29 aprile 2020, pochi giorno dopo che il premier britannico era stato contagiato dal coronavirus. Il lieto evento è atteso entro Natale.

La moglie di Boris Johnson annuncia la gravidanza su Instagram

Nel suo post, illustrato da una decorazione natalizia a forma di una carrozzina blu, Carrie Symonds ha detto rivelato di aver avuto un aborto spontaneo. "All'inizio di quest'anno ho avuto un aborto spontaneo che mi ha lasciato il cuore spezzato. Mi sento baciata dalla fortuna di essere di nuovo incinta ma mi sento anche un fascio di nervi. I problemi in fertilità possono essere veramente pesanti per molte persone, specialmente quando su piattaforme come Instagram può sembrare che tutto debba sempre andare bene - ha scritto Symonds - Per me è stato un vero conforto che altre persone mi abbiano confessato di aver vissuto anch'esse delle perdite e questo mi dà un po' di speranza che nel mio piccolo condividere questa cosa possa anche aiutare qualcun altro".

Sesto figlio in arrivo per Boris Johnson

Boris Johnson, 57 anni, e Carrie Symonds, 33, si sono sposati lo scorso maggio. Quando BoJo è diventato primo ministro nel 2019, lui e Carrie Symonds sono stati la prima coppia non ancora sposata a trasferirsi al numero 10 di Downing Street. Sette mesi dopo la nascita del primo genito Wilfred.

Per Johnson quello con Symonds è il terzo matrimonio. Il premier conservatore è già stato sposato in prime nozze con Allegra Mostyn-Owen e poi, dopo aver divorziato da lei, è stato sposato fino al 2000 con Marina Wheeler. Da quest'ultima Johnson ha avuto quattro figli. Il bebè che nascerà sotto Natale sarà quindi il sesto figlio per Johnson.