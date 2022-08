Secondo alcuni siti e giornali di gossip internazionali e statunitensi Brad Pitt ed Emily Ratajkowski si starebbero frequentando. I due sarebbero stati avvistati insieme più di una volta e da ciò le congetture che le due star sarebbero insieme nonostante la differenza d'età lui 58 anni, lei 31.

Che si tratti di una fugace storia d'amore o di una relazione destinata a durare al momento non è dato da sapere e tutto ciò che riguarda la coppia al momento sono solo congetture. Ipotesi che in parte potrebbero trovare riscontro nel recente annuncio della separazione di Ratajkowski dal padre di suo figlio, l’attore e produttore Sebastian Bear-McClard, con il quale era sposata dal 2018.

Brad Pitti è single dal 2016, con alcune frequentazioni mai troppo importanti, ovvero dalla separazione da Angelina Jolie. Negli ultimi sei anni il divo di Hollywood ha avuto diverse frequentazioni ma nulla di davvero importante. Gli ex hollywoodiani sono ancora in causa per il divorzio e secondo Page Six sarebbre soprattutto Angelina Jolie a non essere disposta a trovare un punto d'incontro, soprattutto in materia di affidamento dei figli, per mettere un punto alla sua relazione.