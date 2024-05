Brad Pitt, la figlia Vivienne rifiuta il suo cognome e prende quello di mamma Angelina Jolie

Dopo Maddox e Zahara, anche Vivienne, la figlia più piccola di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha rifiutato che il cognome paterno comparisse accanto al suo nome sulla locandina del musical "The Outsiders", show di Broadway prodotto dalla madre a cui la 15enne ha partecipato nella realizzazione come assistente volontaria. Nel cartellone, dunque, si legge solo Vivenne Jolie, senza alcun riferimento al cognome Pitt. Non è chiaro se il cambio sia stato fatto anche legalmente (a riguardo entrambi i portavoce degli attori non hanno voluto rilasciare dichiarazioni), ma l'indizio racconta come nella vicenda della burrascosa separazione della coppia, decisa nel 2016, la serenità famigliare è ancora molto lontana.

Pitt e Jolie hanno sei figli: Maddox, 22 anni, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 17, e due gemelli, Vivienne e Knox, 15. Il primo di loro, adottato da Angelina Jolie prima che incontrasse Brad Pitt e poi anche dal marito, ha testimoniato contro il padre nella causa di separazione e cancellato il suo cognome per tenere solo quello della madre. Un fascicolo del divorzio contiene infatti il racconto di un litigio con Maddox in aereo nel 2016, motivo scatenante della rottura che ha causato l'accusa di violenza domestica verso l'attore. La stessa decisione è stata presa dall'atra figlia Zahara, ragazza etiope adottata dalla coppia di Hollywood nel 2005, che ha rinunciato al cognome Pitt.

La storia di Angelina Jolie e Brad Pitt

Le due star iniziarono a frequentarsi nel 2005 sul set del film "Mr. e Mrs. Smith" mentre Pitt era ancora sposato con Jennifer Aniston. Il triangolo amoroso ha catturato subito l'attenzione dei media fino alla seprazione dalla collega che ha portato la coppia, soprannominata "Brangelina", a fidanzarsi. I due si sono sposati nell'agosto 2014 con una cerimonia segreta nel sud della Francia, poi sono nati i primi tre figli: Shiloh nel 2006 e i gemelli Vivienne e Knox nel 2008. In seguito hanno adottato Zahara e Pax, e Brad ha adottato legalmente il figlio che Angelina aveva adottato prima che si sposassero, Maddox.

Nel 2016 la favola è finita dopo che la coppia ha avuto uno scontro fisico durante un volo privato con i loro figli. Angelina denunciò che Brad aveva "soffocato" uno dei figli e ne aveva "colpito" un altro in faccia, lasciando lei e i bambini con la sensazione di "ostaggio" e rannicchiati per la paura sotto una coperta per ore fino all'atterraggio. L'avvocato di Pitt all'inizio aveva definito il racconto di Angelina "completamente falso" alla Cnn, ma poi ha cambiato versione: "Brad si è assunto le responsabilità per quello che ha fatto, ma non lo farà per le cose che non ha fatto".