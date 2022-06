Brad Pitt vittima di bodyshaming su Twitter: "È brutto, sembra un cadavere"

Sembra quasi incredibile ma anche uno dei sex symbol internazionali come Brad Pitt p finito nella morsa del bodyshaming. Ciò dimostra che non importa quanto tu sia considerato "universalmente bello" ci sarà sempre qualcosa di te che farà discutere. In questo caso a suscitare centinaia di commenti poco carini, alcuni proprio di cattivo gusto, è stata la copertina del nuovo numero di GQ. Il magazine ha dedicato all'attore una lunga intervista nella quale fa un bilancio della sua vita lavorativa e privata. Si chiede che piega vuole dare ai suoi prossimi anni e per farlo guarda indietro.

Durante la pandemia ha smesso di fumare, non poteva solo ridurre la quantità di nicotina: "Non ho la capacità di fumarne solo una o due al giorno, non fa parte del mio modo di essere. Per me o tutto o niente. MI butto a capofitto nelle cose, Ho perso i miei privilegi". Dopo il divorzio con Angolina Jolie, nel 2016, ha smesso di bere e ha passato un anno con gli alcolisti anonimi, un gruppo di cui si poteva fidare e che lo ha aiutato molto. "Mi sono sempre sentito molto solo nella mia vita - ha poi confessato - solo quando ero bambino, solo anche qui fuori, è soltanto di recente che mi sono avvicinato maggiormente ai miei amici e alla mia famiglia. Qual è quella frase, potrebbe essere di Rilke o di Einstein, che ci crediate o no, ma era qualcosa che parlava di quando si riesce a camminare con il paradosso, quando si porta con sé contemporaneamente il vero dolore e la vera gioia, questa è la maturità, questa è la crescita".

Il bodyshaming contro Brad Pitt su Twitter

Sembra quasi incredibile che a fare scalpore, più che le confessioni di Brad Pitt, sia la foto scelta dal magazine come copertina, una foto in cui per molti "non sembra lui". L'attore è immerso nell'acqua e circondato da fiori colorati, indossa una camicia azzurra, al collo porta collane d'oro e ha lo sguardo perso nel vuoto. Per molti sembra "una statua di cera", per altri un "cadavere". Un'utente scrive: "Sembra che GQ lo abbia imbalsamato". E se ne possono leggere molti altri, per adesso soprattutto in lingua inglese e alcuni anche in francese, lo scatto però sta iniziando a circolare anche in Italia e quindi non tarderanno ad arrivare delle osservazioni anche in italiano.

It’s a real skill to make Brad Pitt look so bad….he looks like a corpse. Bring back the beautiful Brad please…….? — Jacqui Pearson (@pearson_jacqui) June 23, 2022

ma questo non è brad pitt scusate che cazzo gli è successo https://t.co/V8MkPjurtE June 23, 2022