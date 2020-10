Truffata da un falso Brad Pitt, fa causa per 100mila dollari al vero attore: “Mi ha illuso, parlava di nozze”

Non bastava la causa che lo vede contro la ex moglie Angelina Jolie: alle grane giudiziarie già in corso, adesso Brad Pitt vede aggiungersi anche quella intentata da Kelli Christina, una donna texana che sostiene di essere stata truffata e illusa da lui a cui ha chiesto chiesto 100mila dollari a titolo di risarcimento.

Secondo la ricostruzione del sito PageSix, la signora, dirigente del settore sanitario, sostiene di essere entrata in contatto con la star hollywoodiana nel 2018 sul web. I due avrebbero iniziato a scriversi e deciso di collaborare per una serie di eventi benefici organizzati dalla donna tramite la fondazione di Brad Pitt, "Make It Right", nata a supporto delle vittime dell'uragano Katrina. Kelli Christina sostiene di aver pagato all'attore un compenso di 40mila dollari (quasi 35mila euro) per presenziare a ben cinque manifestazioni alle quali però l’attore non si è mai presentato.

Truffata da un falso Brad Pitt fa causa per 100mila dollari al vero attore

La donna, dunque, sostiene che Brad Pitt l’avrebbe illusa e circuita parlandole anche di matrimonio, ma secondo i legali dell'attore il vero colpevole sarebbe un truffatore che si è spacciato online per il loro cliente: "Come lei stessa ha ammesso, sembra che le comunicazioni su qualsiasi accordo siano avvenute con uno o più individui che si sono presentati online in modo illegale”, la tesi della difesa: “Per stessa ammissione della signora Christina, le comunicazioni che ora sostiene di aver avuto con il signor Pitt erano in realtà intercorse tra la querelante e uno o più individui che si sono spacciati, nelle parole del querelante, per un ‘falso Brad Pitt’". La donna, tuttavia, non pare intenzionata ad arrendersi ed è decisa ad andare avanti nell’iter giudiziario.