Gf Vip, il marito di Giaele: "Io nella casa? Mai", ma non risponde sul matrimonio aperto

Bradford Beck, 45 anni, è un imprenditore con un ruolo importante, è il Ceo di Aunited Aeronautical, società che si occupa della progettazione e costruzione di materiale aeronautico. Ha quindi necessità che il suo profilo social non sia poi così sotto i riflettori, cosa un po' difficile visto che la moglie, Giaele De Donà si trova nella casa del Grande Fratello Vip. Scorsa settimana hanno fatto scalpore le foto di lui alla festa di Halloween circondato da belle ragazze e a questo, come anche ad altre domande, ha risposto nell'intervista rilasciata al settimanale Chi (che però precisa come le domande siano state vagliate e poi tagliate dall'ufficio legale che segue l'imprenditore).

In merito alle foto per Halloween Bredford afferma che non voleva far ingelosire la moglie, "non ci avevo pensato - ammette - Ero ad una festa a Hallywood e non sono abituato all'attenzione", con lui, precisa, c'erano sia uomini sia donne e "Giaele ne conosce la maggior parte".

Giaele al Gf ma Beck non ci andrà mai

L'imprenditore però è molto sicuro della sua relazione con Giale, ciò che vede nelle casa non lo scalfisce più di tanto anche se i momenti di vicinanza con Antonino Spinalbese non sono mancati e anzi hanno fatto nascere dei dubbi anche nella stessa Giaele. Ma Bradford, che ha deciso di non rispondere a nessuna delle domande riguardanti il suo matrimonio aperto si è limitato ad affermare che "Non vedo l'ora di vedere mia moglie, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show. Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme".

Per i 24 anni della gieffina in molti si aspettavano una festa in grande stile, ma così non è stato, anche in merito a ciò Bradford ha la risposta pronta: aveva programmato una festa unica nel suo genere, che aveva pianificato e programmato con il Gf però poi le preoccupazioni della produzione in merito a eventuali danni "ci hanno costretto a scartare quel piano".

Il primo incontro, l'innamoramento e poi il matrimonio

I due si sono conosciuto ad un evento di beneficenza era "il gala di Amfar a Milano. Eravamo lì per aiutare a raccogliere fondi per la ricerca sull'Hiv e l'Aids, che è una causa che entrambi teniamo nel nostro cuore. Abbiamo parlato e abbiamo sentito un legame fortissimo". La proposta di matrimonio, i due si sono sposati un anno fa, è stata fatta a Londra con un flash mob e in merito a ciò spiega: "È una donna straordinaria e volevo che la proposta fosse un momento speciale". Giale ancora non è stata compresa del tutto secondo il marito, "è molto competitiva e sta facendo ciò che sente di dover fare per vincere. Con il passare del tempo il pubblico la conoscerà meglio e arriverà ad amarla".

I suoi successi sono notevoli, conosce correntemente tre lingue, si è laureata, ha una carriera da modella e ha fondato due società, senza l'aiuto del marito, "or aha 24 anni e continuerà ad aggiungere risultati al suo curriculum. Lei è una forza".