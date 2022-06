"Ero completamente dipendente dalla cocaina": Bradley Cooper racconta il periodo più buio

A 47 anni Bradley Cooper vanta un successo modiale segnato da nove candidature agli Oscar, quattro da produttore con i film American Sniper, A Star Is Born, Joker e La fiera delle illusioni, una come sceneggiatore per A Star Is Born e quattro come attore con Il lato positivo, American Sniper e A Star Is Born, American Hustle. Ma la vita privata dell'attore americano, lontano dai flash e dalle telecamere, non è stata sempre serena. Tutt'altro.

Nel podcast Smartless il protagonista di Una notte da leoni ha confidato il periodo più buio della sua esistenza, segnato dalla dipendenza da sostanze stupefacenti. "È iniziato quando sono stato licenziato in tronco da Alias: la mia autostima era a zero. Mi sentivo così smarrito, è così che sono diventato completamente dipendente dalla cocaina. Il vantaggio, se così vogliamo dire, è stato che è successo quando avevo 29 anni", ha confidato la star di Hollywood che attualmente è impegnata sul set del film Maestro da lui diretto, prodotto, scritto e interpretato. "Quando mi sono trasferito a Los Angeles per Alias, mi sono sentito come quando ero al liceo: non potevo entrare in nessun club, nessuna ragazza mi guardava. Ero totalmente depresso".

Nel corso dell'intervista Cooper ha ringraziato Will Arnett per averlo aiutato ad uscire dal tunnel in cui era caduto e ha raccontato come nel 2004, l'attore e amico si era fermato a casa sua notando che sebbene fosse tardo pomeriggio non aveva ancora portato fuori i cani: "Quella è stata la prima volta che mi sono reso conto di avere un problema con la droga e l'alcol. Arnett mi ha aiutato a realizzarlo... È stato Will a mettermi davanti alla realtà, non lo dimenticherò mai... Ha cambiato tutta la mia vita".

Determinante per la spinta a riemergere dal baratro in cui era finito è stato il film Una notte da leoni che gli ha dato l'opportunità di comprendere come, continuando con alcol e cocaina, avrebbe rovinato del tutto la sua vita: "Avevo 36 anni quando ho girato quel film: essere passato da tutte quelle esperienze prima di raggiungere il successo ha giocato un ruolo cruciale nella mia esistenza".