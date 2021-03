Isola dei Famosi 2021: chi è Brando Giorgi, tra figli, moglie, carriera e vita privata

Brando Giorgi, nome d'arte di Lelio Sanità di Toppi, nel video di presentazione - realizzato per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2021 - si definisce "credente, pratico e amante del Venezuela". L'attore, famoso per alcune soap opera italiane, salperà alla volta dell'Honduras per la nuova edizione.

Isola dei Famosi 2021: chi è Brando Giorgi

Giorgi è nato il 21 maggio del 1966 a Roma, dopo un corso di recitazione nel 1992 debutta nel film "Cattive Ragazze", di Marina Ripa di Meana, con Eva Grimaldi. Nel 1993 recita nel film "Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo", di Bruno Gaburro, con Valeria Marini. La sua bellezza lo porta anche a posare, e partecipare, per alcune campagne pubblicitarie come testimonial. Ma è con la tv che trova che il vero successo prima partecipando a soap opera come Cento Vetrine e Vivere, nella quale reciterà per cinque anni (dal 2002 al 2007). Per lui l'Isola dei Famosi non sarà il primo reality, in quanto nel 2007 ha partecipato a "Notti sul ghiaccio 2", condotto da Milly Carlucci.

Chi è Brando Giorgi: moglie, figli e vita privata

Dal 2013 è sposato con Daniela Battizzocco, anche lei attrice, con la quale ha due figli Camilla (nata nel 2000) e Niccolò (2004). Essendo molto credente Giorgi è riuscito a sposare in chiesa la sua Daniela solo nel 2013 dopo che è riuscito ad ottenere, dalla Sacra Rota, l'annullamento di un precedente matrimonio.

Isola dei Famosi: Brando Giorgi e il lungo amore con Mietta

Prima di Battizzocco, negli anni '90, Giorgi ha avuto una lunga relazione con Mietta, durata sette anni, che lo ha portato a recitare in due videoclip della cantante "Gente comune", nel 1992 e "Acqua di mare", nel 1993.

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e ovviamente Brando Giorgi.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Due donne nel ruolo di opininiste: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. A completare la squadra è poi Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Elettra sarà però costretta a saltare le prime puntate a causa del covid. E che la produzione sia in cerca di un valido sostituto.