Briatore torna a casa dopo il tumore e si fa un regalo da centinaia di migliaia di euro

Flavio Briatore sta tornando gradualmente alla sua vita di sempre, anche se nulla per lui sarà più come prima. Dopo l'intervento al cuore per rimuovere il tumore, l'imprenditore ha uno sguardo diverso e apprezza ancora di più quello che ha costruito in ambito professionale ma soprattutto privato. Accanto a lui l'ex compagna Elisabetta Gregoraci - che non lo ha mai lasciato solo durante la degenza in ospedale - e il figlio Nathan Falco, ma anche gli amici e i collaboratori più fidati. E poi tanta gente che continua a dimostrargli affetto.

Rientrato già al lavoro da qualche giorno, Briatore sta recuperando alla grande ed è al settimo cielo per come sono andate le cose. Grazie alla prevenzione ha potuto prendere in tempo il tumore e risolvere velocemente questo serio problema di salute, e adesso si concede anche qualche coccola. Il patron del Twiga si è regalato un'opera di Mimmo Rotella, artista di origini calabresi protagonista della scena artistica europea del secondo '900, famoso per i suoi decollage. Un quadro di Rotella può valere dai 100 mila euro fino a 1 milione ("Untiled", del 1964, è stato venduto nel 2016 a Londra per 1.404.976 €).

Quello acquistato da Flavio Briatore - e già esposto nella sua casa di Montecarlo - è un decollage sulla locandina di un film con Nicole Kidman. "A casa con Mimmo Rotella" scrive orgoglioso l'imprenditore nel post su Instagram, dove si immortala sorridente davanti al suo ultimo acquisto. Un regalo meritato dopo il grande spavento.