Briatore sbotta con l'arbitro dopo la sconfitta di Sinner: "Signora con la testa da cavallo"

Sconfitta amara per Jannik Sinner, eliminato in semifinale all'Atp Masters 1000 di Montecarlo da Stefanos Tsitsipas. Un match durato 3 set, concluso con il punteggio di 6-4 3-6 6-4.

L'azzurro si è dovuto arrendere al suo avversario condizionato anche, nella parte finale, da un problema alla gamba e da alcune pesanti sviste arbitrali, che hanno fatto inalberare molti tifosi tra cui Flavio Briatore. Subito dopo la partita l'imprenditore - che l'altroieri ha compiuto 74 anni - si è sfogato in un video pubblicato tra le storie Instagram: "Anche nel tennis, come abbiamo visto oggi, un arbitro può farti perdere un incontro. È quello che è successo a Sinner a Montecarlo. Un arbitro, una signora con la coda di cavallo e la testa come la coda, non ha fatto altro che chiamare dentro una palla che in effetti era fuori di 15 centimetri".

Briatore ha commentato il match con l'amaro in bocca: "Motivazione alta da parte di Sinner, motivazione bassa da parte dell'avversario, invece poi sono subentrati anche i crampi e così patatrac. Grazie alla signora con la coda di cavallo - ha concluso, pungente - Bella partita comunque, bravo Sinner".