Flavio Briatore e Barbara D'Urso stanno insieme? Lui: "Ecco la verità"

Se ne parla ormai da qualche settimana, da quando sono astati avvistati insieme prima a cena fuori e poi in un hotel di lusso a Milano. Stiamo parlando di Flavio Briatore e Barbara D'Urso, due volti noti del mondo della spettacolo italiano che fino a poco fa sembravano non avere nulla a che fare l'uno con l'altra ma che, adesso, sembra proprio abbiano una relazione intima. Ma Briatore e la D'Urso stanno davvero insieme o è tutta una montatura dei paparazzi e dei giornalisti di gossip? Per la prima volta, lo stesso imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregorarci, ha affrontato la questione raccontando tutta la verità su questo presunto flirt tra lui e Barbarella.

Cosa c'è di vero tra il papà di Nathan Falco e la padrona di casa di Pomeriggio Cinque? A chiarire le cose è stato il diretto interessato, Briatore che, al settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”.

Una risposta molto vaga che, in fin dei conti, non nega e non conferma le voci di flirt e che è, per certi versi, molto simile a quella data dalla regina del "caffeuccio" pomeridiano che, alla stessa domanda, aveva risposto gli unici suoi amori della sua vita erano i figli Giammauro ed Emanuele, oltre che il suo amato pubblico.

Che i due abbiano passato una piacevole serata insieme è indubbio, dopotutto, le foto parlano chiaro, ma che ci sia una vera e propria frequentazione tra Barbara e Flavio, che dopo il divorzio dalla Gregoraci ha avuto solo qualche flirt come quello con Taylor Mega, per ora, è ancora incerto.

A questo punto non ci resta che aspettare e lasciare che sia il tempo a dire tutta la verità.