Briatore con le ex Gregoraci e Klum e i figli Nathan e Leni: "Selfie di famiglia"

In occasione del Gp di Monaco che ieri ha visto trionfare Leclerc con la Ferrari, Flavio Briatore ha radunato tutte le persone più importanti della sua vita per assistere alla gara e trascorrere con loro una giornata all'insegna della serenità. Un momento da ricordare quello che ha visto insieme tutta la famiglia "allargata" dell'imprenditore 74enne che ha voluto immortalare la reunion con un selfie - appunto - "di famiglia". Protagonisti insieme a lui della foto sono il figlio Nathan Falco, nato 14 anni fa dall'amore per la ex moglie Elisabetta Gregoraci, la figlia Leni, 20 anni, avuta dalla modella Heidi, e le loro rispettive mamme. L'immagine conferma gli ottimi rapporti che legano Briatore alla ex moglie ed ex compagna, ma anche quelli tra i due fratelli che già in altre occasioni sono stati visti insieme in vacanza con il loro papà oppure l'uno accanto all'altra quando si è trattato di affrontare il delicato problema di salute di Briatore.

Superata la paura per l'intervento al cuore subito a causa di un tumore, proprio l'imprenditore raccontò che era stato il figlio ad avvisare la sorella Leni dell'intervento che lui avrebbe dovuto subire, a conferma di un legame che con il tempo si è rafforzato ancora di più. E parole piene di gratitudine erano state rivolte anche ad Elisabetta Gregoraci che vive a Montecarlo proprio per stare vicino al figlio Nathan: "Lei farà sempre parte della mia famiglia, mi ha dato la cosa più importante che ho, mio figlio. Già solo questo merita tutto il mio rispetto". Nei giorni di preoccupazione per la malattia, poi, non era passato inosservato neppure il sostegno della ex Heidi Klum, vicino al padre di sua figlia con tutto l'affetto possibile. Un affetto reciproco che adesso viene rappresentato in una foto di famiglia.

Flavio Briatore e i rapporti con la figlia Leni Klum

Leni Klum è nata dall'unione tra Heidi Klum e Flavio Briatore. L'ex manager di Formula1 non ha mai riconosciuto la sua primogenita, decisione presa di comune accordo con la modella che l'ha cresciuta con il compagno dell'epoca, il cantante Seal, che l'ha poi adottata. Ciò nonostante padre e figlia si sono sempre frequentati e l'imprenditore dopo anni di riserbo si è aperto sull'argomento per la prima volta qualche tempo fa: "Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco" ha affermato in un'intervista anche per respingere le accuse di chi lo dipingeva come un padre assente. E sulla reazione di Nathan Falco alla rivelazione di avere una sorella più grande: "È contento. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto ‘papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto" raccontò l'imprenditore, "ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti".