Nathan Briatore e Leni Klum insieme: le foto di papà Flavio (e i video di Elisabetta Gregoraci)

Nathan Falco e Leni Klum posano per la foto di papà Flavio Briatore in ricordo del party di Halloween a cui i fratelli hanno partecipato insieme, perfettamente truccati come la notte più mostruosa dell'anno richiede. L'imprenditore presenta così ai follower i suoi due figli, la primogenita nata nel 2004 dalla relazione con la modella Heidi Klum e il secondo, dodici anni, frutto dell'amore per la ex moglie Elisabetta Gregoraci. E anche lei, la showgirl calabrese con cui Briatore ha costruito un ottimo rapporto, era presente alla festa che si è tenuta nel locale Twiga dell'ex marito: body rosso e nero, piccole corna da diavolo in testa e un make up impeccabile sono stati i particolari ripresi nelle storie Instagram dove ha postato anche una clip per mostrare i dettagli del trucco e dell'outfit della serata a tema.

Il rapporto tra Briatore e i figli Nathan e Leni Klum

Flavio Briatore ha parlato per la prima volta della figlia avuta con Heidi Klum qualche mese fa. L'imprenditrore non l'ha mai riconosciuta, decisione presa di comune accordo con la madre con cui Leni è cresciuta insieme al suo compagno dell'epoca, il cantante Seal, che l'ha adottata.

Le foto di Halloween confermano il bel rapporto nato tra Nathan e Leni, ma anche quello tutt'ora esistente con le ex compagne: "La scorsa estate a Capri eravamo tutti insieme. C’erano sia Leni che Nathan Falco, poi Elisabetta, Heidi e il suo attuale marito (Tom Kaulitz, musicista e fondatore dei Tokio Hotel)" raccontò l'imprenditore: "Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già". Grande l'affetto che nutre verso la figlia: "La adoro e sono orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita. Io non ho nessun merito in questo" condifò ancora: "Con Leni non ho quindi la relazione giorno per giorno che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno".