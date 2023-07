Briatore: "Se mio figlio verrà a lavorare da me farà il cameriere. Poi, se va bene, farà il padrone"

Flavio Briatore è tornato sull'argomento che nei giorni scorsi lo ha visto al centro di un'accesa polemica social. "Tra 20 anni non ci saranno più falegnami o muratori o artigiani perché i figli li mandano all'università" aveva detto a Cartabianca l'imprenditore nell'ambito di una discussione sul futuro dell'imprenditoria italiana e dei lavori manuali in particolare. Molti lo hanno accusato di classismo e di attaccare il mondo dell'università, motivo per cui con un video social Briatore è tornato sull'argomento per chiarire ulteriormente il senso delle sue parole e rispondere alle critiche.

Con l'occasione ha anche fatto riferimento al figlio 12enne Nathan Falco, nato dalla relazione con la ex moglie Elisabetta Gregoraci: "Indipendentemente dalla sua posizione sociale, se mio figlio verrà a lavorare da me dopo il liceo e vedrò che gli piace questo lavoro comincerà facendo il cameriere, non il padrone. Dopo 6 o 7 anni, se va bene, potrà anche fare il padrone" ha detto il patron del Billionaire e di Crazy Pizza, la catena di pizzerie che conta sedi a Roma, Milano e in diverse città del mondo.

La polemica sui figli dei falegnami

"L'Italia funziona perché ci sono tante piccole imprese sul territorio. Se queste funzionano, i figli sono invogliati a continuare il mestiere dei padri, altrimenti sono costretti a fare altri lavori", aveva commentato Briatore nel dialogo con Bianca Berlinguer. L'mprenditore ha, quindi, ribadito la sua posizione: "Ho detto una cosa semplice. Perché l'Italia continua a essere forte? Perché c’è un tessuto industriale e imprenditoriale incredibile, al nord, al centro e al sud. Queste imprese sono tutte più o meno in difficoltà perché il governo non le aiuta fiscalmente. Se un'azienda familiare funziona, i figli o uno dei figli possono pensare di continuare a fare il lavoro del padre. Questo, logicamente dopo aver fatto la maturità, non è che non debbano andare a scuola". Stando alle considerazioni di Briatore, se non c'è la possibilità di seguire le orme paterne, "i ragazzi sono costretti a fare l'università e iniziare a lavorare a 24, 25 anni, guadagnando 1.200 euro al mese. Ho detto questo e cioè che tanti lavori artigiani nel mondo della piccola impresa e dell'artigianato stanno sparendo perché lo Stato non li aiuta". Quanto alle università: "Io non dico che non bisogna andare a scuola, ma l'università, in effetti, è per l'80 per cento della gente una piattaforma di disoccupati".

Di seguito il video Instagram di Flavio Briatore