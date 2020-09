Flavio Briatore e la ‘minaccia’ al figlio Nathan: “Se non vai a scuola niente più Sardegna”

Nell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano Flavio Briatore ha commentato con evidente contrarietà la partecipazione della ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, ma ha anche lasciato trapelare quanto il loro figlio Nathan Falco abbia un ruolo centrale nelle loro vite. “Dobbiamo pensare al bene di Falco. Pensa che non abbiamo mai litigato”, ha raccontato a Selvaggia Lucarelli l’imprenditore che si è detto dispiaciuto non tanto per le affermazioni sulla “vita sacrificata” rese dalla showgirl in riferimento agli anni del loro matrimonio, quanto per la possibilità che il figlio possa leggerle. E di lui, del suo bambino che oggi ha 10 anni e che vive a Montecarlo in una casa che condivide con la madre a pochi metri dalla sua, Briatore è tornato a parlare a proposito della situazione di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

Briatore sul figlio Nathan

“Non possiamo fermare tutto”, ha detto l’imprenditore commentando la necessità di trovare situazioni che consentano di convivere con il Covid: “Ti faccio un esempio: mio figlio avrebbe adorato fare la scuola online così non combina nulla, per cui gli ho detto: ‘Falco, se tu non vai a scuola, io non vado a lavorare. Se non fai bene la scuola perdi i privilegi che hai, l’estate un mese in Sardegna non ci vai più, resti qui’”. Una ‘minaccia’ che Falco pare aver compreso: “Stamattina alle 7.30 è venuto e mi ha detto: ‘papà hai ragione, vado a scuola prima’. (…) Gli ho detto: ‘non andare prima che aprano i cancelli cazzo, vai alle 8,25! Se ti vedono lì alle 7 i tuoi compagni svengono’”.

Se diventerà stakanovista come il papà? “Sperando che faccia qualche casino in meno”, l’augurio dell’imprenditore.