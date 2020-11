Flavio Briatore papà a tempo pieno: "Guardo mio figlio e mi sorprendo"

Uomo d'acciaio, imprenditore di successo, papà innamorato. Su Instagram un inedito ritratto di Flavio Briatore, che pubblica una foto del figlio Nathan Falco, di 10 anni, e non nasconde i suoi sentimenti: "Guardo mio figlio e mi sorprendo - scrive accanto allo scatto - Improvvisamente Falco non è più un bambino, ma quasi un adolescente".

Da dopo il divorzio, Flavio Briatore non aveva più trascorso tutto questo tempo con Nathan Falco, ma adesso che Elisabetta Gregoraci è al Grande Fratello Vip è lui a occuparsene. Oltre a godersi dei sani momenti padre-figlio, l'imprenditore gli sta insegnando anche il valore del sacrificio, facendogli muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Qualche giorno fa, infatti, Briatore ha postato sui social un video del figlio dietro al bancone del bar alle prese con cappuccini e caffè. I primi passi nel business, cominciando dalla gavetta.

Sotto il post di Flavio Briatore su Instargram

Flavio Briatore e il rapporto con il figlio

Nathan Falco è il tallone d'Achille di Flavio Briatore. Per lui l'imprenditore farebbe qualsiasi cosa e a Montecarlo vivono vicini, in modo da potersi vedere tutte le volte che vogliono: "Lui sta tra casa mia e casa di Elisabetta - ha raccontato tempo fa in un'intervista - Sono a 300 metri l'una dall'altra. Ci vediamo molto spesso". Una presenza importante per entrambi, e mentre Briatore scopre in lui le bellezze di una nuova generazione, Nathan assorbe le cose più importanti: "Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne - ha spiegato ancora - Lui capisce, si interessa. Mi accorgo che assorbe tutto quello che si dice e qualche suo comportamento mi fa anche riflettere. Se camminando lui vede una bottiglietta di plastica per terra, si china e la raccoglie. Io alla sua età non ci avrei mai pensato. Sta crescendo una generazione molto più attenta all'ecologia, all'ambiente".